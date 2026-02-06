Случился инфаркт: умер актер из фильмов «Брат» и «Гений» Артур Арутюнян

Известный артист театра и кино Артур Арутюнян скончался на 69-м году жизни. Трагическое событие произошло 5 февраля, всего за семь дней до его дня рождения. По словам его экс-супруги, причиной кончины стал инфаркт, сообщает «Царьград» .

Наиболее ярким воспоминанием об актере для многих зрителей осталась эпизодическая, но ставшая культовой роль в фильме Алексея Балабанова «Брат». Арутюнян блестяще сыграл наглого безбилетника в трамвае, который с издевательской ухмылкой отказывался оплачивать штраф, пока в конфликт не вмешался Данила Багров. Несмотря на краткость появления, этот герой стал одним из самых запоминающихся в картине. Сам актер выражал некоторую досаду по поводу необходимости играть хама, но профессионально справился с поставленной режиссером задачей.

Еще одной значимой работой в фильмографии Арутюняна стало воплощение образа Валета в детективной ленте «Гений» (1991). В этом проекте он работал на одной съемочной площадке с Александром Абдуловым и Иннокентием Смоктуновским. Также его можно было увидеть в популярных телесериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

Последние годы жизни Артур Арутюнян провел в Санкт-Петербурге на Петроградской стороне. Его актерская карьера практически завершилась, он боролся с проблемами со здоровьем и испытывал трудности с оформлением пенсии, что было связано с утерей документов, подтверждающих его трудовой стаж в советский период. У артиста остались трое детей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.