Слишком дорого: Шнурова перестали заказывать на новогодние корпоративы

Предновогодний сезон лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова рискует провалиться, так как его выступление заказали только три раза, сообщает Mash .

Шнуров планирует компенсировать такое малое число заказов в бюджете через бесконечные штрафы с организаторов выступления. Например, 4 млн рублей за фотки, автографы, лишние разговоры и неудобные перелеты.

В календаре артиста сейчас пустует весь декабрь. За три концерта он заработает примерно 60 млн рублей. Это без учета оплаты технического и бытового райдеров. Часть денег пойдет команде.

При этом у рок-звезды хитрая система штрафов. Так, если кейтеринг на мероприятии не тянет на нужный уровень — штраф составит 150 тыс. рублей. Если певца дергают, подходят делать селфи и создают другие неудобства, то уже санкции могут составить до 1 млн рублей. Аналогичная сумма взысканий ожидает организаторов за перелеты с пересадками и/или не первым классом.

Нарушение всех пунктов — гарантированная доплата артисту в районе 4 млн рублей с одного заказчика.

На сегодняшний день Шнуров самый дорогой артист на рынке. За 40 минут концерта лидер «Ленинграда» просит свыше 20 млн рублей.

