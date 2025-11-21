Слишком дорого: Шнурова перестали заказывать на новогодние корпоративы
Предновогодний сезон лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова рискует провалиться, так как его выступление заказали только три раза, сообщает Mash.
Шнуров планирует компенсировать такое малое число заказов в бюджете через бесконечные штрафы с организаторов выступления. Например, 4 млн рублей за фотки, автографы, лишние разговоры и неудобные перелеты.
В календаре артиста сейчас пустует весь декабрь. За три концерта он заработает примерно 60 млн рублей. Это без учета оплаты технического и бытового райдеров. Часть денег пойдет команде.
При этом у рок-звезды хитрая система штрафов. Так, если кейтеринг на мероприятии не тянет на нужный уровень — штраф составит 150 тыс. рублей. Если певца дергают, подходят делать селфи и создают другие неудобства, то уже санкции могут составить до 1 млн рублей. Аналогичная сумма взысканий ожидает организаторов за перелеты с пересадками и/или не первым классом.
Нарушение всех пунктов — гарантированная доплата артисту в районе 4 млн рублей с одного заказчика.
На сегодняшний день Шнуров самый дорогой артист на рынке. За 40 минут концерта лидер «Ленинграда» просит свыше 20 млн рублей.
