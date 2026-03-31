Сквиччиарини: Лерчек сама погасила долг перед ФНС

Онкобольная блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) сумела самостоятельно закрыть долг перед Федеральной налоговой службой России. Об этом в одной из соцсетей рассказал преподаватель танцев и ее новый возлюбленный Луис Сквиччиарини.

Он отреагировал на распространившиеся в Сети новости о том, что в отношении его возлюбленной прекратили дело о банкротстве, так как Лерчек погасила имеющийся долг.

«Долг перед налоговой погашен. Он погашен не кем-то, а самостоятельно», — сообщил возлюбленный блогерши.

Никаких других подробностей преподаватель танцев приводить не стал.

Ранее пользователи Сети негативно отреагировали на прогрев Лерчек, которая на фоне диагностированного рака четвертой степени через аккаунт своего возлюбленного намекнула, что в ближайшем будущем у нее появится новый личный косметический бренд. По словам фолловеров, этим жестом Лерчек убедила их только в том, что является хуже «королевы марафонов» Елены Блиновской, так как спекулирует слишком серьезным заболеванием.

Позднее стало известно, на кого будет оформлен новый бизнес Лерчек — на мать блогерши. Позднее юрист Александр Бенхин отметил, что из-за этого бизнес может пострадать во время банкротства Чекалиной.

