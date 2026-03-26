Бизнес на родственника не спасет: юрист раскрыл риски для нового бренда Лерчек

Оформление бренда на близких во время банкротства могут признать попыткой скрыть доходы и включить выручку в конкурсную массу. Это может коснуться и Валерии Чекалиной, если заявлению ФНС о банкротстве блогерши дадут ход, сообщил РИАМО юрист Александр Бенхин.

Два дня назад возлюбленный блогерши Лерчек Луис Сквиччиарини рассказал о том, что во время домашнего ареста испытывающая сильные боли Валерия не сидела на месте, а занималась делом — создавала новый бренд косметики. Позднее выяснилось, что юрлицо было оформлено на мать Чекалиной. При этом заявление о банкротстве блогерши поступило в суд в феврале. Его рассмотрение отложено до конца марта.

«Оформление бренда на близких во время банкротства могут признать попыткой скрыть доходы. Причем даже если она не вкладывала собственные деньги. Если она сможет доказать, что у нее на тот момент не было своих средств, а использовались деньги, например, родственников или иных заинтересованных лиц, то этого все равно недостаточно», — сказал Бенхин.

По его мнению, важно то, что Чекалина принимала управленческие решения и фактически развивала бренд — за счет своего имени, даже если юридически он оформлен на других лиц. В такой ситуации сделка может быть признана мнимой или притворной.

«Даже если юридически бренд оформлен на мать, контролирующие органы используют концепцию фактического бенефициара. Если будет доказано, что бизнес запущен на средства должника, с использованием его ресурсов (соцсетей, лица, личного бренда) и именно должник принимает управленческие решения, такой актив могут попытаться признать собственностью банкрота», — рассказал юрист.

Бенхин отметил, что кредиторы могут потребовать включить доходы от нового бренда в конкурсную массу, аргументируя это тем, что создание бизнеса на родственника — это мнимая или притворная сделка (ст. 170 ГК РФ), совершенная лишь для вида, чтобы спрятать деньги. Если идти еще дальше, то может встать вопрос и об уголовной ответственности по статьям 195 и 196 УК РФ.

«Оформление нового бренда на близкого родственника до завершения процедуры банкротства — это прямая дорога к обвинению в недобросовестном поведении. Самое неприятное: даже если, не дай Бог, с ней что-то случится, эти же конкурсные управляющие могут продолжить работу уже с наследниками. Поэтому ситуация, по сути, прозрачная. Запускать новый бренд в таких условиях ей не стоило», — резюмировал эксперт.

