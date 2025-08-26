«Скромная» свадьба Муцениеце и Дранги обошлась минимум в 6 млн рублей

Свадьба Муцениеце и Дранги в Императорском яхт-клубе Москвы обошлась в 6 млн руб

Свадьба актрисы Агаты Муцениеце и аккордеониста Петра Дранги прошла в Императорском яхт-клубе в центре столицы. «Скромное» торжество обошлось минимум в 6 млн рублей, сообщает SHOT .

Молодожены полностью сняли здание яхт-клуба с прилегающей территорией, аренда стоит примерно 1 млн рублей. Яхт-клуб располагается около памятника Петру I. За забором у него есть уличная охраняемая площадка, скрытая от прохожих. Жених и невеста хотели отпраздновать бракосочетание тайно, они просили гостей ничего не выкладывать в Сеть.

Еще около 3 млн рублей было потрачено на подготовку свадьбы: ведущий, фотограф, видеограф, сбор невесты в Barvikha Hotel & Sра, а также фотосессия в пятизвездочном отеле «Арарат Парк Хаятт». Декор зала обошелся примерно в 500 тыс. рублей, банкет — от 1,5 млн рублей.

На свадьбу пригласили актрис Евгению Осипову, Ренату Пиотровски, худрука театра-кабаре Crave Василия Козаря с женой и других.

Ранее Муцениеце сообщила, что вышла замуж за Дрангу и взяла себе фамилию супруга.