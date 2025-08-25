Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу и поменяла фамилию

Актриса Агата Муцениеце вышла замуж за аккордеониста Петра Дрангу, причем подробностями торжества они не поделились, сообщает «7 Дней» .

При этом счастливая актриса дала понять, что в ее жизни началась новая глава.

Также Муцениеце внесла изменения в профиль в Сети, теперь она Дранга. После свадьбы артистка решилась взять фамилию супруга.

При этом после развода с бывшем мужем, актером Павлом Прилучным она не стала менять документы и до второй свадьбы жила под фамилией экс-супруга, который с 2022 года связан узами брака с Зепюр Брутян.

Роман Муцениеце и Дранги развивался стремительно. Они вместе выходили в свет, аккордеонист познакомился с детьми актрисы, а в июне пара объявила, что ждет ребенка. Они не афишировали подробности отношений.

В скором времени актрисе нужно будет ехать в роддом, поэтому свадьбу решили не откладывать.

Ранее Муцениеце и Дранга устроили в кругу близких и друзей гендер-пати, чтобы узнать пол будущего ребенка. Супруги ждут девочку.