«Скрючившаяся старушка»: 75-летнюю Пугачеву не узнали, заметив с сыном в Юрмале

Пугачеву заметили в Юрмале с сыном Гарри и сопровождающим мужчиной

Певицу Аллу Пугачеву заметили гуляющей по Юрмале с подросшим сыном Гарри. Кадры с Примадонной отечественной эстрады быстро распространились по Сети и вызвали смятение у некоторых пользователей — людей напугало состояние звезды, сообщает Life.ru .

На опубликованных в Сети кадрах артистка гуляет по латвийскому курорту вместе с наследником Гарри, который заметно подрос. Однако внимание комментаторов привлекла персона Пугачевой — в Сети начали называть певицу «скрючившейся старушкой», утверждая, что 75-летняя Примадонна больше походит на бабушку подростка, но никак не на мать.

К слову, вместе с Аллой Борисовной и Гарри заметили еще одного мужчину, который их сопровождал.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева переехала с Кипра в охраняемый дом в Юрмале.