Алла Пугачева переезжает из Кипра в охраняемый дом в Юрмале

75-летняя певица Алла Пугачева с двойняшками Лизой и Гарри в ближайшие дни переберется из Кипра в арендованный дом в Юрмале. Особняк уже подготовили к приезду гостей, в том числе установили камеры и выставили охрану, сообщает kp.ru .

Сотрудники Пугачевой рассказали, что артистка прибудет в Юрмалу уже в начале следующей недели. В арендованном доме уже сделали уборку к приезду гостей.

«И важное — в доме теперь будет не только видеонаблюдение, но и охрана», — заявил источник.

Юморист Максим Галкин* приедет к семье позже. Шоумен стал соблюдать осторожность. Посты в социальных сетях он размещает гораздо позже — когда уже посетил какое-то место или мероприятие. Более того, артист нанял охрану для семьи.

На Кипре звездное семейство владеет апартаментами в элитном ЖК на берегу Средиземного моря, стоимость которых оценивается почти в миллиард рублей. Пугачева и Галкин успели даже приобрести кипрские паспорта.

Ранее стало известно, что на 59-летнего Дмитрия Галкина, брата юмориста, оформлено пять участков в Новой Москве общей площадью около 80 соток. На одном из участков находится коттедж, площадь которого составляет 590 кв. м.

*внесен в список иноагентов в России.