Алла Пугачева переезжает из Кипра в охраняемый дом в Юрмале
Фото - © Serge Serebro, Vitebsk Popular News./Wikipedia.org
75-летняя певица Алла Пугачева с двойняшками Лизой и Гарри в ближайшие дни переберется из Кипра в арендованный дом в Юрмале. Особняк уже подготовили к приезду гостей, в том числе установили камеры и выставили охрану, сообщает kp.ru.
Сотрудники Пугачевой рассказали, что артистка прибудет в Юрмалу уже в начале следующей недели. В арендованном доме уже сделали уборку к приезду гостей.
«И важное — в доме теперь будет не только видеонаблюдение, но и охрана», — заявил источник.
Юморист Максим Галкин* приедет к семье позже. Шоумен стал соблюдать осторожность. Посты в социальных сетях он размещает гораздо позже — когда уже посетил какое-то место или мероприятие. Более того, артист нанял охрану для семьи.
На Кипре звездное семейство владеет апартаментами в элитном ЖК на берегу Средиземного моря, стоимость которых оценивается почти в миллиард рублей. Пугачева и Галкин успели даже приобрести кипрские паспорта.
Ранее стало известно, что на 59-летнего Дмитрия Галкина, брата юмориста, оформлено пять участков в Новой Москве общей площадью около 80 соток. На одном из участков находится коттедж, площадь которого составляет 590 кв. м.
*внесен в список иноагентов в России.