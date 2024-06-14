SHOT: старший брат Галкина* владеет пятью земельными участками в Новой Москве

На 59-летнего Дмитрия, брата иноагента Максима Галкина*, оформлено пять участков в Новой Москве общей площадью около 80 соток, сообщает SHOT .

На одном из участков находится коттедж, площадь которого составляет 590 кв. м. Примерная стоимость участков составляет 1,3 млрд рублей.

У Дмитрия также есть квартира в столичном районе Черемушки стоимостью около 44,3 млн рублей. Помимо этого, брат Галкина* владеет двумя автомобилями Mercedes, на которые записаны штрафы на 147 тыс. рублей, и байком Harley Davidson.

В Израиле у Галкина-старшего есть дом стоимостью около 6 млн долларов в элитном районе израильского города Кесария. Там сейчас и живут Максим Галкин* и его жена Алла Пугачева.

Правоохранительные органы провели обыски в доме на Рублевке у старшего брата шоумена и юмориста Максима Галкина*. Силовики изъяли у Дмитрия технику и носители информации. Обыски прошли из-за двойного гражданства, Дмитрий Галкин не сообщил в миграционную службу о наличии у него паспорта Израиля.

Дмитрий Галкин отрицает эти обвинения.

*Физлицо, признанное иноагентом в РФ.