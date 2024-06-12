В доме брата Максима Галкина* на Рублевке прошли обыски

Правоохранительные органы провели обыски у старшего брата шоумена и юмориста Максима Галкина*. Силовики изъяли у Дмитрия технику и носители информации, сообщает «112» .

Дмитрий Галкин сначала служил в силовых структурах, а затем стал заниматься продюсированием. Спустя некоторое время мужчина устал от отечественного шоу-бизнеса и занялся производством боеприпасов, став подрядчиком Минобороны РФ.

Обыски в доме Дмитрия Галкина на Рублевке могут быть связаны с уголовным делом о хищении в российском оборонном ведомстве. Силовики изъяли у брата юмориста технику и информационные носители.

Ранее Максим Галкин* в третий раз попытался снять с себя статус иноагента, однако суд отказал ему в иске.По словам адвоката, статус иноагета нарушает права артиста на свободу передвижения.

* — Физлицо, признанное иноагентом в РФ.