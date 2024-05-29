Опять неудача: Галкин* в третий раз попытался оспорить статус иноагента

Суд в третий раз отказался снимать с Галкина* статус иноагента

Шоумен и юморист Максим Галкин* в третий раз попытался снять с себя статус иноагента, однако суд отказал ему в иске, сообщает SHOT.

Адвокат артиста в рамках суда отмечал, что Галкин* не занимается политикой, а выражает взгляды при помощи творчества. В иске также уточнили, что статус иноагета нарушает права на свободу передвижения.

Несмотря на свой статус, юморист выступает с концертами в различных городах мира. На них звучат антироссийские шутки.

Ранее стало известно, что Максим Галкин* подал кассационную жалобу в суд на отказ исключить его из реестра иностранных агентов. После начала СВО юморист вместе супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми переехал в Израиль.

*Физическое лицо, признанное иноагентом в РФ.