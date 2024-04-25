Галкин* обжаловал отказ на исключение его из списка иноагентов

Галкин* подал кассационную жалобу на отказ исключить его из реестра иноагентов

Юморист и телеведущий Максим Галкин* подал кассационную жалобу в суд на отказ исключить его из реестра иностранных агентов, сообщает РИА Новости .

Такое сообщение появилось на портале судов общей юрисдикции Москвы. Летом прошлого года адвокат Галкина* уже пытался добиться исключения артиста из реестра.

Тогда Замоскворецкий московский суд встал на сторону Минюста. Апелляция утвердила это решение. Когда кассационный суд рассмотрит новую жалобу шоумена, пока неизвестно.

Галкин* вместе певицей Аллой Пугачевой и двумя детьми переехал в Израиль после начала СВО. Он открыто осудил действия России и продолжает шутить над россиянами на своих концертах. Его внесли в реестр иноагентов в сентябре 2022 года.

Что касается Пугачевой, львиная доля (87%) россиян одобрила новости о возможном признании певицы иноагентом. По их словам, артистка оставила родную страну и сограждан, когда в государстве наступило трудное время. При этом она не осуждает высказывания своего супруга.

*физическое лицо, признанное иноагентом в РФ.