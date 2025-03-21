Скончался актер из «Сплетницы» Марк Добис

О смерти актера сообщил в соцсетях его агент Алан Лочер. Оказалось, что Добис скончался еще 11 марта.

Агент не стал уточнять причины смерти звезды «Сплетницы». Известно лишь, что мертвого актера нашли в его особняке в Данеллене.

Лочер написал, что ему повезло работать с Добисом. Агент воспринимал актера «как по-настоящему хорошего парня».

У Добиса осталось трое детей — Франческа, Оливия и Роберт. Также по соседству с актером жила его бывшая супруга Линда Хилл. Близкие пока не комментируют смерть Добиса.

Актер снимался не только в «Сплетнице», но также в таких лентах, как «Слава Лос-Анджелеса», «Одна жизнь, чтобы жить», «Сабрина — маленькая ведьма». Кроме того, Добис играл на Бродвее.

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