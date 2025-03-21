Умер трехкратный чемпион Москвы по боксу Павел Котов
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Трехкратный чемпион Москвы по боксу Павел Котов умер во время тренировки. Ему было 64 года, сообщает «МК: срочные новости».
Трагедия произошла вечером в пятницу. Котов находился в этот момент во дворце спорта «Крылья советов», где его клуб проводит занятия.
Внезапно тренеру стало плохо прямо во время тренировки в зале. Спасти мужчину не удалось.
Ранее стало известно о смерти российского хоккеиста Федора Малыхина. Предварительно, спортсмен скончался от остановки сердца. Ему было 34 года.