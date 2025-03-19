Умерший хоккеист Федор Малыхин 3 дня не выходил на связь

Российский хоккеист Федор Малыхин за три дня до смерти перестал выходить на связь с родными. Предполагается, что причиной остановки сердца спортсмена могла стать передозировка наркотиками, сообщает SHOT .

Спустя три дня отец Малыхина решил приехать к нему в квартиру. Там он обнаружил бездыханное тело сына, которое позже отправили на судмедэкспертизу.

По предварительным данным, хоккеист скончался от остановки сердца, но точную причину смерти сообщат после экспертизы. Спортсмену было всего 34 года.

Карьеру Малыхин начинал в фарм-клубе «Автомобилист» в Екатеринбурге. Позже он выступал за основную команду и был ее капитаном. Также хоккеист играл за челябинский «Трактор», подмосковный «Витязь» и омский «Авангард». В 2014 году он участвовал в матче всех звезд КХЛ. В составе «Ак Барса» стал обладателем Кубка Гагарина.