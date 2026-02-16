Скончалась актриса из фильма «Кин-дза-дза!» Людмила Солоденко

13 февраля умерла актриса Людмила Солоденко. Она запомнилась зрителю по роли в известном советском фильме «Кин-дза-дза!». О смерти актрисы сообщается на сайте «Кинотеатр.ру» .

Актриса родилась в Одессе в 1946 году (по другой информации — в 1949 году). Она окончила Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства.

Какое-то время Солоденко была солисткой Эстрадного оркестра Эдди Рознера. Поклонникам она была известна под псевдонимом Лона Лонг.

Начиная с 1972 года Людмила Михайловна начала сниматься в кино. Всего в ее фильмографии более 18 работ. Она снималась в таких лентах, как «Кин-дза-дза!», «Восьмое чудо света», «Охотник», «Багровый цвет снегопада».

У звезды есть сын, актер Андрей Лавров.

Ранее стало известно о смерти немецкого певца, солиста и одного из основателей диско-группы Dschinghis Khan Вольфганга Хайхеля. Он долгое время боролся с проблемами со здоровьем.

