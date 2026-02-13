Умер исполнитель хита Moskau Вольфганг Хайхель

Стало известно о смерти немецкого певца, солиста и одного из основателей диско-группы Dschinghis Khan Вольфганга Хайхеля, сообщает РБК .

Артист скончался 20 января. Ему было 75 лет. По словам представителей певца, Хайхель умер «неожиданно».

Они рассказали, что в последние годы жизни артист «с завидной уверенностью и силой духа» боролся с проблемами со здоровьем. Недавно у него наступил период значительного улучшения. Поэтому для семьи, коллег и друзей мужчины его смерть стала полнейшей неожиданностью.

В 1979 году группа Dschinghis Khan заняла четвертое место на «Евровидении» с одноименной композицией. Также одной из самых узнаваемых песен коллектива является трек Moskau.

Группа распалась в 1985 году, однако воссоединилась спустя 30 лет. В 2014 году Хайхель покинул ее. Помимо музыкальной деятельности, артист занимался благотворительностью и был культурным послом.

