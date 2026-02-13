Российский историк Рой Медведев скончался на 101-м году жизни

Российский историк Рой Медведев, брат российского и британского биолога и писателя Жореса Медведева, умер. Ему было 100 лет, сообщает ТАСС .

Как рассказала его невестка Светлана Медведева, историк ушел из жизни утром 13 февраля у себя дома. Вскрытия тела еще не было. На данный момент невестка ждет полицию, после чего приедут сотрудники из морга.

«Я жду сейчас полицию. Он же дома умер. Полиция уедет, приедут из морга, заберут его и будут проводить вскрытие», — уточнила Медведева.

Причиной смерти, по словам невестки, могла стать сердечная недостаточность.

Прощание с Роем Медведевым состоится 17 февраля в морге в Одинцове. После этого его кремируют.

