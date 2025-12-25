«Символ поколения сильных женщин»: Собчак прокомментировала смерть Алентовой

сегодня в 18:03

Собчак о смерти Алентовой: она была символом поколения сильных женщин

Журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале « Кровавая барыня » прокомментировала смерть народной артистки РФ Веры Алентовой. Она сыграла главную роль в фильме «Москва слезам не верит», который получил «Оскар» и был символом для поколения сильных и независимых женщин.

Там показано, что упорство, вера, труд могут привести человека к успеху. Даже если обстоятельства складываются не лучшим образом.

«Огромная, невосполнимая утрата», — добавила Собчак.

Алентова умерла 25 декабря в 83 года. Причина смерти — острый инфаркт миокарда на фоне гипертонической болезни сердца и стресса. Церемонию прощания проведут в Театре имени Пушкина в Москве.

Алентова получила мировую известность, благодаря роли в «Москва слезам не верит». Фильм снял Владимир Меньшов. Картина получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в 1981 году.

