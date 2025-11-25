Швейцарский домик XIX века отреставрировали в столичной усадьбе Кусково
Фото - © Сайт мэра Москвы
В усадьбе Кусково окончена реставрация объекта культурного наследия федерального значения — Швейцарского домика XIX века, созданного главным архитектором Петергофа Николаем Бенуа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Бенуа вписал в архитектуру усадьбы альпийские мотивы. Теперь же специалисты восстановили деревянный сруб с фигурными колоннами и тонкой резьбой.
Фасады, расписанные «под кирпич», укрепили и расчистили. Реставрация коснулась и исторических печей. Они украшены голубой каймой и белым кафелем.
Ранее сало известно об утверждении проекта капитального ремонта старинного здания — части ансамбля жилых домов периода раннесоветской жилой архитектуры. Речь идет о комплексе жилых домов на Сущевском Валу, построенном в 1926 году по проекту архитектора Бориса Блохина.
