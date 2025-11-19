Ефимов: в Москве отремонтируют один из знаковых жилых домов 1920-х годов

Утвержден проект капитального ремонта старинного здания, являющегося частью ансамбля жилых домов периода раннесоветской жилой архитектуры. Оно находится в Марьиной Роще по адресу: ул. Сущевский Вал, д. 14/22, к. 4, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Комплекс жилых домов на Сущевском Валу, построенный в 1926 году по проекту архитектора Бориса Блохина, — один из первых жилых городков для рабочих, построенных в Москве. Эти здания являются знаковым образцом раннесоветского домостроения с использованием типовой жилой секции. Сейчас согласован проект ремонта пятиэтажного кирпичного корпуса № 4», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что специалисты приведут в порядок подъезды и фасады здания-памятника, обработают поверхности защитными составами, выполнят ремонт кровли и технического этажа.

В процессе наружных работ фасадные поверхности, карнизы и декоративные элементы будут очищены от загрязнений и старых слоев краски, затем их обработают биоцидными составами, оштукатурят и заново окрасят. На цокольной части будет заменена облицовка из керамической плитки.

Также мастера отремонтируют оконные и дверные откосы. На балконах приведут в порядок нижние и боковые стороны плит: их расчистят, оштукатурят и покрасят, а также установят новые декоративные экраны.

На кровле заменят покрытие и отремонтируют все крышные надстройки.

По словам председателя комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Ивана Щербакова, при ремонте зданий, особенно таких возрастных, ключевое значение имеет обеспечение безопасности. С этой целью в доме на Сущевском Валу заменят деформированные железобетонные плиты перекрытия над техническим этажом, металлические балки очистят и покроют огнезащитной краской, а все деревянные элементы конструкции обработают антисептиками.

«Снаружи установят новую пожарную лестницу. Согласно проекту все работы будут проводиться без увеличения нагрузки на существующие строительные конструкции», — сказал Щербаков.

Капитальный ремонт также затронет и подъезды. Здесь заменят оконные и дверные блоки, в том числе двери, ведущие в подвал, электрощитовые и на чердак, и восстановят откосы. Помимо этого, в здании полностью обновят систему мусороудаления.

Заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Павел Рябоненко пояснил, что для Фонда капитального ремонта Москвы крайне важно сохранять историческое архитектурное наследие столицы, поэтому работа с таким знаковым объектом раннесоветской эпохи потребует от исполнителей высокой ответственности и профессионализма.

«Перед началом работ разрабатывается проект, учитывающий все индивидуальные характеристики здания и степень износа. Также в работе будут использованы отечественные материалы и современные технологии», — уточнил Рябоненко.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал о том, что реставрация Сытного двора завершена.