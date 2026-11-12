Шоумен Сергей Белоголовцев развелся с женой после 35 лет брака

Телеведущий, актер и шоумен Сергей Белоголовцев развелся с женой Натальей после 35 лет брака, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Официально брак расторг мировой судья участка № 378 Пресненского района Москвы.

В прошлом году звезда «33 квадратных метров» перенес инсульт. Его выхаживали супруга Наталья с тремя сыновьями.

В сентябре прошлого года стало известно, что Белоголовцев расстался с женой, а затем закрутил роман с новой возлюбленной, которая работала его личной помощницей. При этом брак официально не был расторгнут. Наталья утверждала, что о намерении мужа стать холостым узнала благодаря уведомлению на «Госуслугах».

Актер снимался в популярных сериалах и фильмах «33 квадратных метра», «Ералаш», «Духless», «Такси» и др. Выступает на театральной сцене, занимается озвучкой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.