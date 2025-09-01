Voice: Сергей Белоголовцев после инсульта бросил жену и ушел к помощнице

Перенесший инсульт 61-летний артист Сергей Белоголовцев расстался с женой, а затем закрутил роман с новой возлюбленной, которая работала его личной помощницей, сообщает Voice .

Актер впервые вышел в свет после инсульта, который он пережил в прошлом году. Белоголовцев появился на международном кинофестивале «Антарес» в Москве. По словам очевидцев, актер заметно похудел и осунулся, передвигался с помощью трости.

Однако все внимание привлекла новая спутница артиста — Елена. Оказалось, что мужчина расстался с супругой и начал отношения со своей помощницей.

Белоголовцев на протяжении долгих лет был женат на Наталье. В этом браке у пары появилось трое сыновей. Елена же была личной помощницей артиста, она следила за его реабилитацией после инсульта, помогала ввернуться к работе.

Эти отношения переросли в романтические. Актер признался, что расстался с супругой и теперь состоит в отношениях с Еленой. Также Белоголовцев признался, что после болезни отказался от вредных привычек и старается следить за здоровьем.

