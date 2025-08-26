Стали известны подробности развода Дмитрия Диброва с супругой Полиной

Полина Диброва о разводе: никакого обмана в сторону Дмитрия не было

«Он (Дмитрий Дибров-ред.) знал сразу, когда мы только начали сближаться. Никакого обмана в его сторону не было и быть не может», — сказала Полина.

Также она подчеркнула, что супруга бизнесмена Елена Товстик узнала о расставании с мужем не из соцсетей, а «задолго до».

Диброва добавила, что они с Романом приняли решение сойтись после его объявления о разводе с женой. Вся информационная война — дело рук человека, для которого «шоу — часть работы». Полина продолжает жить и воспитывать детей.

В конце июля 2025 года появилась информация, что Дмитрий и Полина Дибровы разводятся после 16 лет брака. В августе пара рассталась. О том, что могло стать причиной крушения крепкого брака, читайте в материале РИАМО.