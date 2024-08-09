Шоумен Гарик Харламов рассказал о причинах ухода из КВН и ссоре с Масляковым

Харламов о ссоре с Масляковым: Александр Васильевич сказал мне неприятные слова

Некоторое время назад комик Гарик Харламов был популярным участником КВН. Однако он ушел из проекта из-за слов ведущего шоу Александра Маслякова, сообщает Starhit .

Харламов был ярким участником клуба веселых и находчивых в начале 2000-х годов. Он часто выступал в проектах на главных каналах России.

Однажды Константин Эрнст предложил Гарику Харламову провести одну из премий КВН в концертном зале «Россия». Однако Масляков разрешение на посещение мероприятия комику не давал.

Оказалось, что съемки премии и выпуска КВН выпали на один день. Эрнст не согласовал их с Масляковым.

Ведущий КВН позвонил Гарику Харламову за несколько минут до его выхода на сцену и пригрозил, что если тот выступит на премии, то навсегда покинет клуб веселых и находчивых. Однако комик не смог отказаться от такого шанса — справа от него уже стояли шоумен Андрей Малахов, слева — певица Лолита. Он вышел на сцену.

После выступления Харламов извинился перед командой и решил поговорить с Масляковым. Однако тот сказал ему «не очень приятные слова», и поэтому комик ушел из КВН. Через семь лет после того диалога они снова поговорили и помирились.

Ранее сообщалось, что юморист Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук поженились. На мероприятие они потратили 5 млн рублей.