SHOT: журналист Цивилев умер из-за острой сердечной недостаточности

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Телеведущий Константин Цивилев умер в возрасте 59 лет из-за острой сердечной недостаточности. На протяжении последних лет у него был сахарный диабет, а также недуги, связанные с сердцем, сообщает SHOT .

24 марта около 16:00 Цивилева обнаружили в своей квартире на Пятницком шоссе в Москве. До дня рождения и 60-летнего юбилея журналисту оставалось чуть больше месяца.

Цивилев был корреспондентом. Он вел известную в 1990-е передачу «Времечко». Еще работал на радиостанциях, принял участие в создании около 50 документальных фильмов.

Ранее умерла народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. Ей было 85 лет.