SHOT: родные Мадянова готовились к его смерти на протяжении двух недель

Близкие актера Романа Мадянова на протяжении месяца готовились к гибели артиста. Он проходил терапию раковых опухолей, которая делает жизнь больного качественнее, сообщает SHOT .

Онкологию в легких у Мадянова обнаружили еще в 2020 году. Однако его состояние начало ухудшаться только весной 2024.

Несмотря на тяжелую болезнь, актер продолжал сниматься в сериалах и фильмах. Обострение опухоли началось около 14 дней назад. Артист больше не мог вставать с кровати, тяжело дышал и практически ничем не питался.

На сегодняшний день снимается около 10 фильмов и сериалов, в которых принимал участие Мадянов. Некоторые проекты завершены и выйдут совсем скоро. Так, в октябре появится комедия «Битва пап», а в ноябре — драма «Любовь Советского Союза».

Самые известные роли у актера были в сериалах «Домашний арест», «По щучьему веленью», «Солдаты» и «Команда мечты». Также многие зрители знают его по роли в фильме «Левиафан».

Мадянов четырежды был лауреатом премии «Ника» и один раз «Золотой орел». Он начал играть в сериалах и фильмах в 1972 году.

За актерскую карьеру Мадянов снялся в более, чем 200 фильмах и сериалах. Также в 1995 году он стал заслуженным артистом России.

Ранее сообщалось, что родные Мадянова не могли дозвониться в скорую на протяжении двух часов. Когда доктора приехали, артист уже умер.