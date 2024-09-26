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SHOT: певца Добрынина госпитализировали в одну из больниц Москвы

78-летнего эстрадного певца Вячеслава Добрынина экстренно увезли в московскую больницу. Он находится в тяжелом состоянии, есть подозрение на инсульт, сообщает SHOT .

Доктора не могут дать прогноз о том, смогут ли они улучшить состояние артиста. Они предпринимают попытки спасти его жизнь.

До этого случая у Добрынина уже случались два инсульта. Он получил инвалидность.

Жена Добрынина поделилась, что мужчина уже несколько лет подряд не проводит концерты. Члены семьи следили за ним и помогали лечиться.

Добрынин — легендарный композитор и эстрадный певец. Он начал свою карьеру еще во времена СССР.

В 1986 году был лауреатом премии Ленинского комсомола. В 1996-м был удостоен звания народного артиста РФ.

Эстрадный певец также прославился благодаря своей музыке. Он нередко писал аранжировки для коллег — Льва Лещенко, Михаила Боярского, Аллы Пугачевой, Михаила Шуфутинского, Марии Распутиной.

За всю жизнь Добрынин создал примерно тысячу песен. Он успешно выпустил 17 альбомов.

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