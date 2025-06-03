SHOT: Ефремов крутил роман с актрисой Белоусовой, когда сидел в колонии

Актер Михаил Ефремов крутил тюремный роман с актрисой Дарьей Белоусовой в колонии. Она специально приезжала, чтобы пожить вместе в ИК, сообщает SHOT .

41-летняя Белоусова и 61-летний Ефремов провели трое суток в спецблоке ИК. Они жили в комнате для встреч, где есть душ, кухня, ТВ и кровать.

Их свидание прошло за несколько месяцев до освобождения актера по УДО. Оно было секретным, но в итоге артисты потеряли бдительность и начали общаться с соседями из других комнат. Они рассуждали о бренности бытия, а одному соседу оставили «парный автограф» на память.

Об отношениях Ефремова и Белоусовой несколько лет назад были слухи. Как рассказала хозяйка квартиры, которую он снимал, актеры там регулярно пили, много курили. По итогу ущерб от них составил 356 тыс. рублей.

Ефремов отбывал наказание в колонии за пьяное ДТП, которое он совершил в 2020 году. В этой аварии погиб человек. Артист провел в колонии около 4,5 лет. Ходатайство об УДО артист направил в феврале 2025 года, а 24 марта суд удовлетворил его.

Михаил Ефремов женат на звукорежиссере Софье Кругликовой. Это его пятая супруга.