Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) приехал на прощание со своим пресс-секретарем Антоном Коробковым-Землянским, который внезапно скончался в возрасте 40 лет, сообщает SHOT .

Церемония прощания с мужчиной проходит в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Опубликованы кадры, как Дронов в черном пальто выходит из автомобиля и идет в направлении помещения.

Пресс-секретарь певца скончался 9 ноября в Москве. Он внезапно начал задыхаться, приехавшие на вызов медики не смогли спасти мужчину. Предварительно, у него произошел инфаркт миокарда. Ему было 40 лет.

Коробков-Землянский раньше был пресс-секретарем Филиппа Киркорова. С 2022 года он работал с SHAMAN.