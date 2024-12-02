Певец SHAMAN объяснил, почему выбрал такой псевдоним

Певец SHAMAN рассказал о том, как и почему выбрал такой псевдоним, во время встречи с подмосковной молодежью, передает корреспондент РИАМО.

«В 2020 году, когда была эта корона вирусная история. Я как раз запустил этот проект SHAMAN. И всегда хотел взять такой псевдоним, чтобы разделить жизнь и концертную деятельность. <...> И когда я стал выбирать , я залез в комментарии под своими песнями, тогда я кавера делал. И стал читать: магический вокал, я как под гипнозом. Все слова крутились возле этого, мне люди сами подсказали этот псевдоним и дальше пошло-поехало», - рассказал Ярослав Дронов.

Встреча с певцом проходила в Доме правительства Московской области в рамках проекта «Мы будущее. Сила смыслов» — серии паблик-токов, где молодые ребята встречаются с топовыми спикерами и лидерами общественного мнения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию. Он подчеркнул, что подмосковные волонтеры — люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ.