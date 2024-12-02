Андрей Воробьев поблагодарил подмосковных волонтеров

Мероприятие прошло в рамках проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ» — серии паблик-токов, где молодые ребята встречаются с топовыми спикерами и лидерами общественного мнения. В этот раз встреча проходила в доме правительства Московской области.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.

Губернатор ранее отмечал, что большая команда волонтеров Подмосковья объединена общей идеей — творить добро.

«Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется „Доброе дело“, она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — добавил Воробьев.