Шаляпин тяжело переживает смерть слушателя прямо на концерте певца

Шаляпин о смерти своего слушателя на концерте: я не спал тогда всю ночь

Шоумен Прохор Шаляпин до сих пор переживает из-за печального происшествия, случившегося на его выступлении. Во время концерта певца один из присутствующих внезапно скончался, что повергло артиста в шок, сообщает Общественная Служба Новостей .

Шаляпин признался, что этот случай глубоко его тронул и остается в памяти до сих пор.

«Самое удивительное то, что еще минуту назад человек был жив, проходит какое-то лишь мгновение — конец. Этот случай заставил многих в тот вечер задуматься о том, что наша жизнь быстротечна и есть конец. Я не спал тогда всю ночь и очень много думал о загробной жизни, о смерти в целом. Меня охватила грусть и тоска. Сейчас, конечно, мне гораздо лучше, и я понимаю, что мой зритель умер в разгар веселья и не испытывал боли, а это тоже важно, когда ты уходишь легко, а не тяжело и мучительно», — поделился шоумен.

Артист также отметил, что теперь по-другому смотрит на жизнь и смерть, осознавая важность уважения обоих этих состояний.

