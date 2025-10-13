Шаляпин признал, что «приударил бы» за экс-солисткой SEREBRO, будь она свободна

Прохор Шаляпин об Ольге Серябкиной: будь она свободна, я приударил бы

Шоумен Прохор Шаляпин вновь привлек к себе внимание общественности. Артист заметно активизировался в медиапространстве, проявив интерес к экс-солистке группы SEREBRO Ольге Серябкиной. Он посетил ее репетицию и щедро осыпал коллегу комплиментами. Появились предположения о романе. Общественная Служба Новостей решила узнать правду непосредственно у Шаляпина.

Как заявил сам шоумен, он считает Серябкину эталоном женственности и выдающегося таланта.

«Живьем Оля поет так прекрасно, что я восторгаюсь ее вокалом. Конечно, многие после моих комплиментов подумали, что у нас уже роман. Не знаю, быть может, кого-то огорчу, но наши с Ольгой сердца заняты. Будь она свободна, конечно, я приударил бы за ней», — поделился Шаляпин.

Артист также подчеркнул, что возраст Серябкиной его абсолютно устраивает, и, если бы у звезд возникло желание создать союз, Прохор не стал бы ждать, пока Ольга достигнет пенсионного возраста.

