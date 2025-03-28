Sex Pistols объявили первый за 20 лет тур по Северной Америке

Панк-группа Sex Pistols проведет тур по Северной Америке. Коллектив вернется туда впервые за последние два десятилетия, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на AP.

Концерты пройдут осенью 2025 года. Они начнутся 16 сентября в зале Longhorn в Далласе. В последний раз группа проводила тур по Северной Америке в 2003 году.

На сцену коллектив выйдет в обновленном составе. Выступать будут Стив Джонс, Пол Кук, Глен Мэтлок и вокалист Фрэнк Картер.

Выбор концертного зала для начала турне не случаен. Группа впервые выступала в США именно в Longhorn. Это произошло в 1978 году. Коллектив тогда приняли прохладно и даже враждебно.

Sex Pistols — знаменитая британская панк-группа. Она появилась на свет в 1975 году в Лондоне. Участники коллектива впоследствии стали инициаторами «панк-революции» в Британии.

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