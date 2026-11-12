Серпуховский музей пополнил фонды 10 картинами Маргариты Требогановой

Коллекция из 10 произведений Маргариты Требогановой поступила в Серпуховский историко-художественный музей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Серпуховский историко-художественный музей пополнил фонды произведениями советского и российского живописца Маргариты Алексеевны Требогановой — члена союза художников России и Международного художественного фонда.

В коллекцию вошли 10 работ. Среди них — автопортрет «Маргарита», на котором художница предстает в образе героини романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Картина «Детские игрушки» сочетает элементы портрета, натюрморта и интерьера. В «Праздничном натюрморте» проявились экспрессивная манера автора и ее колористический дар.

Маргарита Требоганова родилась в Нижнем Тагиле и окончила Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова. В творчестве она сочетает эксперименты с классической школой, предпочитает масло, но часто использует и смешанную технику. Художница неоднократно получала премии, дипломы и благодарственные письма правительств разных стран.

Ее произведения находятся в Музее современного искусства З. Церетели, музеях 15 городов России, парижской галерее «Стройка», музеях Сербии, Черногории и Японии. Работы также хранятся в частных собраниях коллекционеров и известных политических деятелей разных стран.

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