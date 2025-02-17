Сергунина сообщила, что за год парк «Зарядье» в Москве посетили 12,5 млн человек

В течение 2024 года в столичном парке «Зарядье» прошло 25 выставок, более тысячи разных экскурсий и несколько крупных городских событий. В общей сложности парк посетили более 12,5 млн человек, об этом рассказала заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина, сообщает столичный Депкульт.

«За год „Зарядье“ посетили больше 12,5 миллиона человек. Среди них — жители столицы, туристы из разных регионов России и представители других государств, включая Китай, Сербию, Турцию, Индию, Эфиопию и Таиланд», — рассказала Наталья Сергунина.

Культурная жизнь столицы этим летом была особенно насыщенной. Фонд композитора, саксофониста Игоря Бутмана организовал масштабный джазовый фестиваль, который привлек внушительную аудиторию: более 300 тысяч человек следили за выступлениями как вживую, так и через интернет-трансляции. Непосредственно на площадках фестиваля побывали 34 тысячи зрителей, а онлайн-формат собрал аудиторию в 270 тысяч человек.

О мероприятиях

Параллельно с джазовыми событиями парк стал площадкой для масштабного театрального проекта. «Театральные выходные» объединили произведения великих русских писателей и поэтов — от Александра Пушкина до Виктора Астафьева. В этом грандиозном творческом марафоне участвовали ведущие театральные коллективы Москвы: от прославленного МХТ им. Чехова до экспериментальной «Практики». Симфонический оркестр «Русская филармония» и молодые актеры из Школы-студии МХАТ и «Мастерской Брусникина» представили свои интерпретации классических произведений. Суммарная аудитория театральных мероприятий, включая онлайн-просмотры, составила около 400 тысяч зрителей.

В 2024 году «Зарядье» стало центром масштабной культурной жизни столицы. Множество выставочных площадок парка — от «Паркинг Галереи» до Старого Английского Двора — представили публике богатую коллекцию произведений искусства. Посетители могли увидеть разнообразные экспозиции: от кинематографического реквизита до мировых фотовыставок и скульптурных композиций.

Главное событие

Главным событием стал грандиозный форум-фестиваль, посвященный будущему Москвы 2030 года. На протяжении 40 дней, начиная с первого августа, территория парка функционировала как «Культурный город» — масштабная площадка, объединившая более 4500 исполнителей, включая выступления 31 оркестрового коллектива. Мероприятие привлекло огромное внимание: его посетили свыше двух миллионов человек, в том числе представители тридцати зарубежных государств.

В минувшем году научно-образовательные мероприятия привлекли рекордное количество участников. Масштабные научные фестивали, включая «Научный апрель», «Наука 0+» и «Громкий голос российской науки», заинтересовали около 87 тысяч посетителей.

Значительно выросла популярность экспозиционных площадок — количество гостей достигло 470 тысяч, что в три раза превышает показатели предыдущего года. Юные исследователи стали главной целевой аудиторией «Заповедного посольства», где за год было организовано 3,5 тысячи образовательных сессий, с особым акцентом на программы для начинающих ученых.