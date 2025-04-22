Сергунина: на фестивальных площадках в Москве проходят пасхальные мастер-классы

До 30 апреля на площадках в Москве будет идти фестиваль «Пасхальный дар». Гостей и жителей мегаполиса приглашают поучаствовать в благотворительных акциях, съесть угощения на Пасху, посмотреть различные спектакли, а также принять участие в спортивных мероприятиях, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина, сообщает пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.

В российской столице суммарно пройдет примерно полторы тысячи мастер-классов. Во время них дети испекут кексы с глазурью, куличи, создадут подарки для близких. Также они сделают украшения для дома, напишут стихи с использованием нейросети, добавила Сергунина.

В большом количестве локаций, среди которых Теплый Стан, Новокосино, а также Очаково-Матвеевское, организованы кулинарные занятия. С понедельника по пятницу с 16:00 там готовят кексы с орехами, пироги с добавлением грибов и картофеля. В субботу и воскресенье с 13:00 делают курицу в квасе с пряным маслом и яблоками, торт из моркови и ряд других блюд.

На площадке в районе Вешняки функционирует научная студия МГТУ имени Н. Э. Баумана. 23 апреля в 18:00 там проведут лекцию об основах 3D-печати и на таком принтере сделают пасхальные фигурки.

26 и 27 апреля в 13:00 дети сделают кормушку для птиц. В 14:00 в те же даты участники занятий изучат возможности ИИ и используют его для генерации мультфильмов.

В сквере рядом со станцией метро «Некрасовка» заработал «Ботанический класс». 26 апреля в 18:00 там расскажут, как нужно высаживать мяту, мелиссу, чабрец, а также ухаживать за различными растениями.

На мероприятии в районе Куркино 25 апреля в 17:00 людей научат рисовать картинку с помощью краски. Она будет посвящена Пасхе.

26 апреля в 15:00 создадут праздничные открытки. В районе Южное Медведково заработало арт-шале. 26 апреля в 14:00 юные жители смогут украсить с помощью узоров в стиле XIX века фарфоровую чашку с блюдцем. В 16:00 посетителей будут учить делать заварочный чайник.

На Тверской площади 26 и 27 апреля мастер-классы будут связаны с художественными промыслами. Внимание уделят шенкурской, гуслицкой, борецкой, пермогорской и другим росписям. Участников научат использовать такие техники, украшая тарелки. Старт назначен на 13:00.

В районе Гольяново люди смогут посетить «Школу рукоделия». 26 апреля в 13:00 и 16:00 создадут мягкие подставки под грузки. В 14:00 и 17:00 будут сплетены корзинки из бумажной лозы.

В районе Северное Бутово 27 апреля в 13:00 сделают декор для дома. В 14:00 создадут из глины подставку для яиц.

Афиша, а также адреса локаций указаны на странице фестиваля в турсервисе Russpass.