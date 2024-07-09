Сергунина: Московская международная издательская неделя стартовала в столице

Цель программы — продвижение отечественной литературы на международном рынке.

По словам Сергуниной, событие объединит издателей, авторов, переводчиков и других представителей отрасли из 13 дружественных стран, в том числе из Китая, Бразилии, Объединенных Арабских Эмиратов и Мексики. Российскую столицу представит больше 30 крупных компаний.

Московская международная издательская неделя будет проходить до 12 июля включительно. На площадке проведут около 200 бизнес-встреч с участием литературоведов и специалистов по лицензированию и праву. В рамках события обсудят тренды и перспективы развития индустрии, поделятся опытом внедрения технологий ИИ.

Одно из мероприятий посвятят обзору российского книжного рынка. На другом — «Цифровые платформы и экосистемы как ключевые элементы современной издательской реальности в России» — спикеры расскажут о профильных онлайн-сервисах и особенностях потребления цифрового контента. На еще двух сессиях затронут вопросы экспорта отечественной литературы в государства Латинской Америки и Ближнего Востока.

В Доме творчества Переделкино одновременно с деловой программой пройдет первый поток «Арабской переводческой мастерской». Специалисты из Египта и Сирии адаптируют произведения современных российских авторов для иностранной аудитории.

Здесь же пройдут мастер-классы и встречи с ведущими филологами-арабистами, писателями, студентами кафедр востоковедения столичных вузов. Проект поспособствует укреплению международных связей в сфере культуры и знакомству зарубежных читателей с новыми авторами.