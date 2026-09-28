Сергей Майоров выступил против концерта Реввы в Новосибирске

Майоров заявил, что после начала спецоперации Ревва уехал за границу и публично выступал против нее. Продюсер Юрий Турцев поддержал его позицию: он тоже не хотел бы видеть выступление артиста в Новосибирске. По мнению Турцева, зрители вправе оценивать репутацию исполнителя.

«Организаторы вправе проводить концерт, зрители — покупать или не покупать билеты. Но публичная реакция на такой концерт тоже является частью музыкального рынка», — заявил Юрий Турцев.

Продюсер считает, что успех Реввы в образе Артура Пирожкова обеспечили простые припевы, юмор и узнаваемый персонаж. При этом Турцева больше интересует не музыка, а то, как аудитория воспринимает возвращение артиста к концертам в России.

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