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Сергей Майоров выступил против концерта Реввы в Новосибирске

Культура

Председатель «Союза отцов» Новосибирской области Сергей Майоров выступил против концерта Александра Реввы, запланированного на 29 сентября, сообщает Om1 Новосибирск.

Майоров заявил, что после начала спецоперации Ревва уехал за границу и публично выступал против нее. Продюсер Юрий Турцев поддержал его позицию: он тоже не хотел бы видеть выступление артиста в Новосибирске. По мнению Турцева, зрители вправе оценивать репутацию исполнителя.

«Организаторы вправе проводить концерт, зрители — покупать или не покупать билеты. Но публичная реакция на такой концерт тоже является частью музыкального рынка», — заявил Юрий Турцев.

Продюсер считает, что успех Реввы в образе Артура Пирожкова обеспечили простые припевы, юмор и узнаваемый персонаж. При этом Турцева больше интересует не музыка, а то, как аудитория воспринимает возвращение артиста к концертам в России.

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