Сергей Лазарев повысил цену за концерты в 2025 году на 2 млн рублей

Исполнитель хита «В самое сердце» Сергей Лазарев в 2025 году готов выступать на частных концертах минимум за 8,5 млн рублей, что на 2 млн рублей больше, чем было годом ранее, сообщает SHOT .

Певец по-прежнему готов радовать поклонников своим творчеством в течение 40 минут. В 2024 году за такой концерт он просит 6,5 млн рублей, но в новом году увеличил ценник сразу на 2 млн рублей.

При этом каких-то особенных требований в его райдере нет. Для комфортной подготовки к концерту Лазареву нужны нарезка сезонных овощей и фруктов и почищенный корень имбиря. Алкоголя в райдере экс-солиста группы Smash! Нет. Из напитков ему нужны вода, кола и кофе, к которому он просит зефир в шоколаде и горький шоколад премиум-класса.

Для перемещений Лазареву нужен Range Rover. В общей сложности для команды певца нужны 11 машин.

Ранее стало известно, на каких условиях солист немецкой группы Modern Talking Томас Андерс готов дать концерт в России и что входит в его райдер.