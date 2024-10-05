Сергей Кравцов и Андрей Воробьев открыли творческое пространство для юных артистов

В День учителя губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил педагогов с профессиональным праздником и вместе с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, министром культуры РФ Ольгой Любимовой и председателем попечительского совета Нацфонда поддержки правообладателей (НФПП), народным артистом РФ Никитой Михалковым открыл новое творческое пространство для юных артистов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Новое пространство для детей появилось на базе школы № 10 в Жуковском. Это учреждение образования открыли в этом учебном году. Благодаря инициативе НФПП по созданию и совершенствованию материально-технической базы школьных театров там сделали современную сцену с профессиональным световым, звуковым и видеооборудованием.

«Сегодня особый день — День учителя. День наставника, воспитателя. И мне очень приятно, что здесь, в новой прекрасной школе, я могу поздравить всех наших дорогих педагогов, поблагодарить их за вовлеченность, самоотдачу и, самое главное, за достижения наших детей», — сказал Воробьев.

Он уточнил, что однажды Михалков обратился к подмосковному правительству с идеей и особо отметил важность школьных театров.

Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Чтобы он был, конечно, нужны какие-то средства, но согласитесь, что никакой школьный театр не работает без наставника, без его вдохновителя», — подчеркнул глава региона.

По его словам, в Подмосковье данное движение очень распространен. В области действует огромное количество школьных театров. Все они готовы состязаться и реализовывать самые смелые идеи.

«Я хочу поблагодарить человека, который олицетворяет творческие театры. Здесь, в Жуковском, это Елена Владимировна Жихарева. Мы с Никитой Сергеевичем как раз говорили о том, что всю свою жизнь вы посвятили детям, творчеству и спектаклям. В вашем лице низкий поклон всем, кто этим занимается», — заключил губернатор.

Еще НФПП передал в новое пространство костюмы и декорации, которые нужны для различных постановок. Также на оснащение были выделены деньги из подмосковного бюджета. Позднее фонд хочет реализовать аналогичные проекты и в других школах РФ.

Сцена для двух театров

На новой сцене будут заниматься ребята из двух местных коллективов. Театр школы № 10 «Вдохновение» под руководством учителя русского языка и литературы Галины Точиловой появился два года назад. Его посещают свыше 250 юных актеров.

«Школьный экспериментальный студийный театр» под руководством Елены Жихаревой празднует в 2024 году 30-летний юбилей. Там занимаются более 350 ребят. Театр завоевывал награды в международных и всероссийских фестивалях-конкурсах, а еще у него есть золото, серебро и две бронзы Всероссийских Дельфийских игр.

В субботу на торжественном открытии в школе № 10 юные актеры показали мини-спектакль по произведению Сергея Михалкова «Зайка-Зазнайка».

«Я с огромной радостью поздравляю вас, ребята, с замечательным спектаклем по мотивам сказки моего отца», — сказал Михалков.

Как добавил артист, он рад, что НФПП инициировал идею создания проекта школьных театров. Еще важно, что его поддержало министерства культуры. «Ведь одно дело, когда на „Тавриде“ в одном месте собирают талантливых и способных, а другое дело, когда у каждого ребенка есть возможность раскрыть свой талант на своей малой родине.

Развитие культуры, искусства, промышленности, медицины — должны распространяться по всей стране, и важно делать все необходимое, чтобы это стало максимально доступным», — подчеркнул Михалков.

Развитие школьных театров в Подмосковье

На сегодняшний день в Московской области работает 1013 школьных театров, 40 из них носят почетное звание «Образцовый детский коллектив Московской области». В них занимаются свыше 28,5 тыс. школьников по различным направлениям. Представлены сценическое движение, актерское мастерство, кукольное искусство.

Каждый год в Подмосковье организуют конкурсы и проекты, среди которых конкурс театров моды «Подиум» и «Театральный поединок. Школьная лига», объединивший свыше 1,5 тыс. человек.

«С особым трепетом всегда поднимаешься на школьную сцену, потому что она первая в нашей жизни, воспоминание о первых наших публичных выступлениях, которое остается с нами на всю жизнь: какую роль дали, кто с тобой играл. И конечно, мы помним наших педагогов, которые волновались больше нас и даже больше наших родителей», — отметила Любимова.

Министр подчеркнула важность возможности детей творить с современным световым оборудованием и звуком. В ходе торжественной церемонии Кравцов вручил знаки «За верность профессии» учителю физики гимназии № 1 Жуковского Валентине Бандуриной и замдиректора по учебно-воспитательной работе школы-интерната Жуковского Наталье Кузьминой.

«Дорогие коллеги! Благодаря вам ведется серьезная воспитательная работа с детьми. В том числе второй год во всех российский школах по понедельникам звучит гимн Российской Федерации, а ребята знакомятся с культурой и историей нашей страны. Благодарю вас! Желаю вам здоровья, счастья и дальнейших успехов», — сказал министр.

Кравцов отдельно поблагодарил Воробьева и его команду за внимание к системе образования региона. Он добавил, что в Московской области активно строятся детские сады и школы, развиваются школьные театры.

Губернатор присвоил почетное звание «Заслуженный работник образования Московской области» воспитателю Валентине Донсковой и учителю русского языка и литературы Николаю Лобанову из школы-интерната, которая реализует адаптированные образовательные программы, а еще методисту лицея № 14 им. М. М. Громова Наталье Панюковой.

Кроме того, благодарность губернатора объявлена коллективу школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметов, в лице директора Надежды Валовой.

Возможности для творчества

Худрук студии «Школьный экспериментальный студийный театр», почетный работник общего образования и воспитания РФ Елена Жихарева считает, что благодаря современной аппаратуре, которую привезли в пространство, у ребят и наставников будет намного больше возможностей для творчества.

«Спасибо большое Андрею Юрьевичу за эту школу и за этот зал, который, к тому же, благодаря Никите Сергеевичу Михалкову и Национальному фонду помощи правообладателям оснащен по самому последнему слову техники», — сказала Жихарева.



По ее словам, 30 лет назад, когда был создан «Школьный экспериментальный студийный театр», энтузиасты вместо стробоскопа пользовались фонариками, а вместо пушки театральной — советским детским диапроектором.

«И вот теперь мы получили все это, причем с полным комплектом не только оборудования, а еще и методическо-практических разработок, начиная от сценария и заканчивая единым пультом управления, который управляет всем светом, звуком, видеорядом. Нашему театру 30 лет, но в таких условиях и на такой сцене, с таким оборудованием мы работаем первый раз. Спасибо громадное за то, что это все теперь есть в нашем городе», — подчеркнула педагог.