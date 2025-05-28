Семейный фестиваль состоится в Черноголовке

В Черноголовке пройдет семейный фестиваль в центре «Дивнолесье». В программе фестиваля: творческие мастер-классы, спектакли и разные музыкальные активности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участникам будет выдана карта — маршрутный лист, по которой они будут проходить все активности. Каждая точка будет символизировать свою планету, так как символом фестиваля выступит «Маленький принц», по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери.

Организаторы будут рады видеть и бывших воспитанников и ждут всех в гости.

А также в рамках семейного фестиваля пройдет день открытых дверей, где участники могут познакомиться с материалами и лабораторией Монтессори-центра «Дивнолесье»

Мероприятие будет проходить по адресу: г. Черноголовка, ул. Лесная, д. 10.

Для участия необходима регистрация. Запись по телефону +7 (930) 936-31-48.

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