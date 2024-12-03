Щелковский городской парк запустил новое расписание мероприятий

Теперь, помимо привычных активностей, в парке открылись новые увлекательные локации, такие как мастерская Деда Мороза и мастерская писем Деда Мороза. Здесь дети и взрослые смогут проявить свои творческие способности, создавая зимние поделки, а также написать письма с желаниями.

Также в парке появилась чайная зона, где можно согреться горячим чаем в компании друзей и семьи, наслаждаясь атмосферой праздника. Не забыли и о главном зимнем волшебнике — теперь в парке функционирует резиденция Деда Мороза, где все желающие могут встретиться с ним и сделать незабываемые фотографии.

Парк полностью подготовился к зимнему сезону, создавая атмосферу волшебства и праздника для всех посетителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.