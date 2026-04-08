Савичева заявила, что Гагарина забывает «Фабрику звезд»

Певица Юлия Савичева раскритиковала Полину Гагарину за нежелание вспоминать участие в «Фабрике звезд». Артистка подчеркнула значимость проекта для своей карьеры, сообщает «Царьград» .

Юлия Савичева в интервью телеканалу «Жара» заявила, что считает «Фабрику звезд» важным этапом в жизни и творчестве. По словам певицы, именно этот проект дал ей мощный старт и сделал известной на всю страну.

«Я берегу воспоминания о „Фабрике звезд“. Для меня это определенный момент жизни, который сделал меня известной на всю страну. И вообще, пинок был мощный. Ни в коем случае нельзя это забывать, как, например, это делает Гагарина», — заявила Савичева.

Певица добавила, что Полина Гагарина не любит обсуждать участие в телепроекте и избегает воспоминаний о нем. При этом Савичева назвала коллегу самым успешным выпускником шоу.

Полина Гагарина победила во втором сезоне «Фабрики звезд». Позже артистка прекратила сотрудничество с продюсером Максимом Фадеевым.

