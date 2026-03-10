сегодня в 16:56

Санаторий Малахова получил более 54 млн руб по госконтрактам

Телеведущий Андрей Малахов является учредителем санатория «Изовела» в Мурманской области, который за последние месяцы заключил госконтракты на десятки миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Звездач» .

Например, санаторий оформил соглашение с Минтрудсоцразвития Мурманской области на 11,4 млн рублей. В декабре ведомство уже подписывало договор с учреждением на сумму более 34 млн рублей.

В сентябре «Изовела» заключила контракт на 9 млн рублей с отделением Социального фонда России по Мурманской области.

Всего сумма контрактов по этим трем закупкам составила более 54 млн рублей.

Ранее россияне назвали лучших телеведущих 2025 года. Андрей Малахов, занимавший вторую позицию среди мужчин-телеведущих в 2024 году, на этот раз оказался на четвертом месте.

