Басков и Бузова: россияне назвали лучших телеведущих 2025 года

Журналисты провели опрос, согласно которому самыми любимыми телеведущими года у россиян стали Николай Басков и Ольга Бузова, сообщает kp.ru .

Николай Басков, известный искрометным юмором и энергичным ведением музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия», второй год подряд становится лидером среди мужчин. Андрей Малахов, занимавший вторую позицию в прошлом году, на этот раз оказался на четвертом месте.

Вторую ступень пьедестала занял Вячеслав Макаров, ведущий популярных проектов «Маска» и «Аватар» на НТВ, улучшив результат по сравнению с прошлым годом на одну позицию. На третьей строчке расположился Борис Корчевников («Судьба человека»), признанный одним из лучших интервьюеров страны. Пятое место досталось теледоктору Александру Мясникову.

В категории «Лучшая телеведущая года» третий год подряд побеждает Ольга Бузова. Несмотря на критику, она сохраняет любовь широкой публики. Помимо музыкальной карьеры, Бузова успешно ведет реалити-шоу «Звезды в джунглях» и «Сокровища императора» на ТНТ.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.