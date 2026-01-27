Самойлова не обсуждала со своим адвокатом иск Джигана
Фото - © РИА Новости
Адвокат Оксаны Самойловой Олег Тонаканян рассказал, что она пока не обсуждала с ним встречный иск Джигана, направленный на признание брачного договора недействительным, сообщает Газета.ru.
Представитель Самойловой отметил, что до настоящего времени никаких инициатив по организации переговоров между сторонами не было предпринято. Кроме того, ему неизвестно, готова ли блогер принять предложение о разделе совместно нажитого имущества с супругом поровну, так как личная встреча для обсуждения этого вопроса еще не состоялась. О подаче иска от Джигана его адвокат Сергей Жорин заявил еще 18 января.
«Насчет мирного урегулирования могу сказать, что я всегда выступаю за подобный способ. Мы пока не успели встретиться с Оксаной Валерьевной после встречного иска. Но, думаю, мы с ней увидимся в ближайшем будущем и обсудим этот вопрос для выработки плана действий», — заявил Олег Тонаканян.
Сергей Жорин, представляющий интересы Джигана, ранее сообщал о намерении оспорить брачный договор, ссылаясь на то, что на момент подписания рэпер находился в уязвимом состоянии. По его словам, артисту стало известно о содержании документа только в процессе расторжения брака.
По информации SHOT, в случае признания брачного договора действительным Джиган может потерять активы общей стоимостью более 400 миллионов рублей. В частности, Оксане Самойловой может перейти право собственности на загородный дом в элитном поселке Шато Соверен, три квартиры в Москве и автомобиль Volkswagen Multivan 2018 года выпуска.
