Самойлова не обсуждала со своим адвокатом иск Джигана

Адвокат Оксаны Самойловой Олег Тонаканян рассказал, что она пока не обсуждала с ним встречный иск Джигана, направленный на признание брачного договора недействительным, сообщает Газета.ru .

Представитель Самойловой отметил, что до настоящего времени никаких инициатив по организации переговоров между сторонами не было предпринято. Кроме того, ему неизвестно, готова ли блогер принять предложение о разделе совместно нажитого имущества с супругом поровну, так как личная встреча для обсуждения этого вопроса еще не состоялась. О подаче иска от Джигана его адвокат Сергей Жорин заявил еще 18 января.

«Насчет мирного урегулирования могу сказать, что я всегда выступаю за подобный способ. Мы пока не успели встретиться с Оксаной Валерьевной после встречного иска. Но, думаю, мы с ней увидимся в ближайшем будущем и обсудим этот вопрос для выработки плана действий», — заявил Олег Тонаканян.

Сергей Жорин, представляющий интересы Джигана, ранее сообщал о намерении оспорить брачный договор, ссылаясь на то, что на момент подписания рэпер находился в уязвимом состоянии. По его словам, артисту стало известно о содержании документа только в процессе расторжения брака.

По информации SHOT, в случае признания брачного договора действительным Джиган может потерять активы общей стоимостью более 400 миллионов рублей. В частности, Оксане Самойловой может перейти право собственности на загородный дом в элитном поселке Шато Соверен, три квартиры в Москве и автомобиль Volkswagen Multivan 2018 года выпуска.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.