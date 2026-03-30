RU.TV открыл голосование XV Русской Музыкальной Премии

Телеканал RU.TV запустил первый этап народного голосования XV Русской Музыкальной Премии и объявил список номинаций юбилейного года. Победителей выберут зрители и экспертное жюри.

Зрители могут предложить кандидатов в десяти номинациях, среди которых «Лучший видеоклип», «Лучшая песня», «Лучший исполнитель», «Лучшая исполнительница», «Лучшая группа», «Лучшая коллаборация», «Лучшее сольное концертное шоу», «Лучший старт RU.TV», «Лучшее танцевальное видео», «Музыка в сети». В голосовании участвуют артисты, чьи клипы хотя бы один раз выходили в эфир RU.TV.

Голосование пройдет в два этапа. На первом этапе телезрители вписывают имена артистов, названия групп, песен или клипов на официальной странице премии. 27 апреля стартует второй этап: объявят участников, набравших наибольшее количество голосов. Список номинантов также формирует экспертное жюри.

Церемония XV Русской Музыкальной Премии состоится 21 мая на сцене «ВТБ Арены». Мероприятие станет частью празднования 20-летия телеканала. Темой вечера заявлено единство — многообразие культур и традиций России отразят в сценографии, музыкальных номерах и дресс-коде.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.