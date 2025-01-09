Русские покоряют Голливуд: Юру Борисова и «Анору» номинировали на новую премию

Российский киноактер Юра Борисов номинирован на статуэтку 31-й премии Гильдии киноактеров США — одной из самых престижных наград в мире кино. Артист поборется за награду в номинации «Мужской актер второго плана» за роль Игоря в фильме «Анора», рассказывающем историю американской секс-работницы и сына олигарха из России, говорится на сайте премии.

Вместе с Юрой Борисовым на статуэтку «Актер» также претендуют Киран Калкин за фильм «Настоящая боль», Эдвард Нортон («Полная неизвестность»), Джонатан Бейли («Злой») и Джереми Стронг («Ученик»). Кроме того, «Анора», в которой снялся русский актер, также поборется за награду в номинации «Лучший актерский состав в игровом кино».

Церемония вручения наград Гильдии киноактеров США пройдет 23 февраля.

Ранее Юра Борисов получил премию Ассоциации кинокритиков за лучшую роль второго плана в «Аноре» режиссера Шона Бэйкера. До этого «Анора» получила целый ряд наград, в том числе «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

В ленте также сыграли другие русскоязычные актеры, в том числе Марк Эйдельштейн.